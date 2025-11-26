Orietta Berti da leggenda a Belve e in perfetto stile animalier | Essere pop per me è un onore

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reggio Emilia, 25 novembre 2025 – Si sente una rockstar? " Sono una cantante pop. Essere pop, per me è un onore ". Orietta Berti da leggenda,  questa sera al cospetto di Francesca Fagnani a "Belve ". In perfetto stile "animalier", ha dominato la scena, raccontando con la sua consueta ironia intelligente, la sua vita e la sua carriera. Pillole di saggezza. Mai esagerata. Mai banale o scontata. Che belva si sente? " Un ocelot ( il gattopardo americano, ndr), come questo sulla mia maglia. Ha un manto bellissimo, ha il nome che inizia con la "o" e vive solo di notte, proprio come me". I campioni della Ruota della Fortuna 2025 di nuovo in gara: grande attesa per il ritorno del fuoriclasse Riccardo, l’uomo da 410mila euro Orietta Berti, da Canzonissima alle collaborazioni con Fedez e Lauro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

orietta berti da leggenda a belve e in perfetto stile animalier essere pop per me 232 un onore

© Ilrestodelcarlino.it - Orietta Berti da leggenda a Belve e in perfetto stile animalier: “Essere pop per me è un onore”

Approfondisci con queste news

orietta berti leggenda belveOrietta Berti da leggenda a Belve e in perfetto stile animalier: “Essere pop per me è un onore” - Dalla scomparsa di Luigi Tenco al momenti di grande commozione dove ha ricordato la nipotina: “Riporterei in vit ... Segnala ilrestodelcarlino.it

orietta berti leggenda belveGli ospiti di stasera a “Belve”: anticipazioni interviste a Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini - 20 su R ai 2 con Belve, il programma di interviste corrosive ideato e condotto da Francesca Fagnani con il consueto ricco bouquet di ospiti. Come scrive iodonna.it

orietta berti leggenda belveOrietta Berti a Belve: “Tenco scrisse di me nel suo biglietto d’addio, dopo la sua morte fui emarginata” - Intervistata da Francesca Fagnani, Orietta Berti traccia un bilancio della sua vita e racconta il dolore più grande vissuto dopo la morte di Luigi Tenco ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Orietta Berti Leggenda Belve