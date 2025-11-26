Orietta Berti da leggenda a Belve e in perfetto stile animalier | Essere pop per me è un onore

Reggio Emilia, 25 novembre 2025 – Si sente una rockstar? " Sono una cantante pop. Essere pop, per me è un onore ". Orietta Berti da leggenda, questa sera al cospetto di Francesca Fagnani a "Belve ". In perfetto stile "animalier", ha dominato la scena, raccontando con la sua consueta ironia intelligente, la sua vita e la sua carriera. Pillole di saggezza. Mai esagerata. Mai banale o scontata. Che belva si sente? " Un ocelot ( il gattopardo americano, ndr), come questo sulla mia maglia. Ha un manto bellissimo, ha il nome che inizia con la "o" e vive solo di notte, proprio come me". I campioni della Ruota della Fortuna 2025 di nuovo in gara: grande attesa per il ritorno del fuoriclasse Riccardo, l’uomo da 410mila euro Orietta Berti, da Canzonissima alle collaborazioni con Fedez e Lauro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

