Orietta Berti da leggenda a Belve e in perfetto stile animalier | Essere pop per me è un onore
Reggio Emilia, 25 novembre 2025 – Si sente una rockstar? " Sono una cantante pop. Essere pop, per me è un onore ". Orietta Berti da leggenda, questa sera al cospetto di Francesca Fagnani a "Belve ". In perfetto stile "animalier", ha dominato la scena, raccontando con la sua consueta ironia intelligente, la sua vita e la sua carriera. Pillole di saggezza. Mai esagerata. Mai banale o scontata. Che belva si sente? " Un ocelot ( il gattopardo americano, ndr), come questo sulla mia maglia. Ha un manto bellissimo, ha il nome che inizia con la "o" e vive solo di notte, proprio come me".
"Molto male, la gente mi escludeva: non potevo più andare in tv, non mi facevamo più interviste. Soltanto la forza del mio pubblico mi ha tenuto in vita. Mi sentivo in colpa, ma non avevo colpe" Orietta Berti si racconta a Belve. La cantante si racconta senza filtri,
