Orietta Berti a Belve | la sua verità su Tenco e il matrimonio vocale con Al Bano

La cantante ripercorre uno dei capitoli più difficili della sua vita, svela aneddoti sul suo matrimonio e racconta la leggerezza delle sue nuove avventure con i giovani colleghi. Un ritratto autentico e umano. Orietta Berti si è raccontata senza filtri a Belve da Francesca Fagnani nella puntata andata in onda il 25 novembre, offrendo al pubblico aneddoti esilaranti e ricordi dolorosi legati alla sua lunga carriera. Al centro della conversazione, l'ombra del suicidio di Luigi Tenco a Sanremo nel 1967 e il suo indissolubile amore per il marito Osvaldo Paterlini. Il biglietto di addio di Tenco: Non ci ho mai creduto L'artista di Cavriago è tornata su uno dei capitoli più difficili della sua vita: la morte di Luigi Tenco, avvenuta in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Orietta Berti a Belve: la sua verità su Tenco e il "matrimonio vocale" con Al Bano

