Ore 14 la denuncia di roberta bruzzone | il racconto di milo infante

assunzione di rischi e minacce online: la denuncia pubblica di Roberta Bruzzone. Le recenti puntate di Ore 14 Sera hanno portato alla luce un gravissimo episodio di intimidazione digitale nei confronti di Roberta Bruzzone. La criminologa ha condiviso pubblicamente di aver ricevuto serie minacce di morte, descrivendo una situazione di pericolo elevato che intreccia minacce reali e campagne di odio online. la denuncia di una minaccia grave e in ascesa. Secondo quanto riferito dalla criminologa, da mesi si trova sotto l’attenzione di un gruppo organizzato che, a suo giudizio, agirebbe come una vera e propria organizzazione criminale con il fine di perseguirla costantemente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

