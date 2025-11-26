Orange the world Carabinieri e istituzioni contro la violenza sulle donne in val Fortore
Ieri, 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, organizzata nell'ambito della campagna internazionale Orange the World, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo sono stati impegnati al fianco delle istituzioni della Val Fortore per sensibilizzare la cittadinanza sul delicato tema della violenza di genere. In mattinata il Comandante della Compagnia, Maggiore Gaetano Ragano ed il Comandante della Stazione di Baselice, Maresciallo Francesco Pio Tomaiuolo, sono stati accolti dal Sindaco Massimo Maddalena e da numerosi docenti e studenti della locale scuola secondaria di 1° e 2° livello presso la palestra comunale, ove si è tenuto un interessante incontro sull'argomento con i preziosi contributi teologici dei Parroci di Baselice, Don Michele Benizio e di San Bartolomeo in Galdo, Don Vincenzo Cioffi, impreziosito dalle suggestive immagini proiettate dal Presidente del Circolo Fotografico Sannita, Cosimo Petretti e dagli interventi della Psicologa Maria Teresa Forte e dell'Assistente Sociale del Sistema d'Accoglienza ed Integrazione, Eleonora Capuano.
