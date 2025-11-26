Orange the world | alla Valle dei Templi un incontro contro la violenza sulle donne

Agrigentonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un richiamo simbolico che parte dalla Valle dei Templi e si unisce alla campagna internazionale “Orange the world”. Giovedì 27 novembre alle ore 10, nella sede del Parco archeologico di Casa Sanfilippo, si terrà un incontro dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

orange the world valle“Orange the world”: alla Valle dei Templi un incontro contro la violenza sulle donne - Un richiamo simbolico che parte dalla Valle dei Templi e si unisce alla campagna internazionale “Orange the world”. Scrive agrigentonotizie.it

orange the world valleViolenza digitale di genere, UN Women Italy lancia la campagna globale “Orange the World” per la consapevolezza - UN Women Italy, la rappresentanza italiana dell’Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza e l’empowerment femminile, ha ... resegoneonline.it scrive

“Orange the World”: la Questura di Modena si colora di arancione - Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Questura di Modena si illumina di arancione aderendo alla campagna internazionale “Orange the World” (coloriamo di a ... Segnala sassuolo2000.it

Cerca Video su questo argomento: Orange The World Valle