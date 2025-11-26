Operazione Fortezza dopo la condanna un 23enne lascia il carcere per i domiciliari
CASARANO - Dopo aver rimediato una condanna a sei anni di reclusione nel processo abbreviato scaturito dall’operazione “Fortezza” (qui, la notizia del verdetto), Giovanni Corsano, 23enne di Casarano, lascia il carcere per i domiciliari col braccialetto elettronico. Ad attenuare la misura è stata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
