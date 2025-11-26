Operazione Fortezza dopo la condanna un 23enne lascia il carcere per i domiciliari

Lecceprima.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASARANO - Dopo aver rimediato una condanna a sei anni di reclusione nel processo abbreviato scaturito dall’operazioneFortezza” (qui, la notizia del verdetto), Giovanni Corsano, 23enne di Casarano, lascia il carcere per i domiciliari col braccialetto elettronico. Ad attenuare la misura è stata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

operazione fortezza dopo condannaOperazione “Fortezza”, dopo la condanna, un 23enne lascia il carcere per i domiciliari - Disposta l’attenuazione della misura, con braccialetto elettronico, per uno degli imputati nel processo abbreviato scaturito dall’inchiesta su traffici e spaccio di droga a Casarano ... Secondo lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Operazione Fortezza Dopo Condanna