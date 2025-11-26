Operatori alla Sea Facilitatori all’Asl

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IMPIEGATO DA GEAL Geal, gestore del servizio idrico integrato nel Comune di Lucca pubblica avviso per la selezione di 1 dipendente con qualifica di impiegatoa tecnicoa da inserire come Responsabile Operazioni Impianti all’interno dell’Unità Organizzativa Gestione Impianti di Depurazione. Contratto a tempo indeterminato, full time. Periodo di prova di tre mesi; Requisiti: Laurea almeno triennale in una delle seguenti discipline: Ingegneria meccanica, Ingegneria dell’Energia, Ingegneria Chimica, Ingegneria Elettronica. I candidati dovranno presentare a mezzo pec con oggetto “Selezione n.032025 – Responsabile Operazioni Impianti” all’indirizzo geal. 🔗 Leggi su Lanazione.it

operatori alla sea facilitatori all8217asl

© Lanazione.it - Operatori alla Sea. Facilitatori all’Asl

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Operatori Sea Facilitatori All8217asl