Vallefoglia (Pesaro e Urbino), 26 novembre 2025 – Un normale turno di lavoro, una manciata di secondi appena, e un bancale che si abbatte sul corpo di una giovane operaia, trasformando una mattina qualunque in una corsa contro il tempo. È successo intorno alle 8,30 in un’azienda di Vallefoglia specializzata nella lavorazione del vetro, dove una lavoratrice è rimasta seriamente ferita durante una fase produttiva. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata accidentalmente schiacciata da un bancale mentre operava nella zona di lavorazione. Un impatto violento che le ha provocato un trauma importante e diverse fratture a un braccio e a una gamba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operaia schiacciata da un bancale: grave infortunio sul lavoro a Vallefoglia