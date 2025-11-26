Operaia schiacciata da un bancale | grave infortunio sul lavoro a Vallefoglia
Vallefoglia (Pesaro e Urbino), 26 novembre 2025 – Un normale turno di lavoro, una manciata di secondi appena, e un bancale che si abbatte sul corpo di una giovane operaia, trasformando una mattina qualunque in una corsa contro il tempo. È successo intorno alle 8,30 in un’azienda di Vallefoglia specializzata nella lavorazione del vetro, dove una lavoratrice è rimasta seriamente ferita durante una fase produttiva. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata accidentalmente schiacciata da un bancale mentre operava nella zona di lavorazione. Un impatto violento che le ha provocato un trauma importante e diverse fratture a un braccio e a una gamba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un'altra giornata segnata da un gravissimo incidente sul lavoro: la giovane operaia è stata colpita da un carico pesantissimo - facebook.com Vai su Facebook
Operaia schiacciata da un bancale: grave infortunio sul lavoro a Vallefoglia - La giovane ha riportato un serio trauma e diverse fratture: è stata portata in elicottero all’ospedale di Torrette. Scrive ilrestodelcarlino.it
Un altro grave infortunio sul lavoro: operaia schiacciata da un bancale mentre lavora il vetro, portata a Torrette. E' grave - Un altro grave infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 8,30 alla Curvet di Vallefoglia in una azienda ... Da msn.com
Resta schiacciato da un bancale, grave un operaio - Pesaro, 24 ottobre 2025 – Grave incidente sul lavoro nel comune di Petriano, nella zona industriale della frazione del Gallo. Riporta ilrestodelcarlino.it