Openda ha segnato il suo primo gol con la Juventus nella vittoria con il Bodo Glimt. Ecco il suo messaggio sui social – FOTO. La notte artica di Bodø non ha portato solo tre punti vitali per la classifica di Champions League della Juventus, ma ha segnato anche la fine di un incubo personale. Loïs Openda si è finalmente sbloccato. L’attaccante belga, arrivato in estate con l’etichetta del grande colpo e finora rimasto all’asciutto, ha trovato la sua prima rete ufficiale in maglia bianconera nel rocambolesco 3-2 contro il BodøGlimt. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bouzou (@l. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda si sblocca con la Juventus: la reazione sui social dopo il primo gol in bianconero contro il Bodo Glimt – FOTO