Openda riscrive quattro statistiche dopo Bodo Glimt Juve | interrotto un clamoroso digiuno e agguantato…Mbangula! Cosa è accaduto

Openda, con il gol realizzato in Bodo Glimt Juve, ha riscritto quattro statistiche: interrotto un clamoroso digiuno e raggiunto Mbangula. La notte artica dell’ Aspmyra Stadion non ha portato solo tre punti vitali per la classifica della Juventus, ma ha segnato la fine di un calvario personale che durava da mesi. Il gol del momentaneo 1-1 nel successo per 3-2 contro il BodøGlimt porta la firma di Loïs Openda. L’attaccante belga, classe 2000, ha scelto il palcoscenico più difficile, tra neve e sintetico, per sbloccarsi e realizzare la sua prima rete ufficiale con la maglia bianconera. Un digiuno infinito: non segnava dall’11 aprile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda riscrive quattro statistiche dopo Bodo Glimt Juve: interrotto un clamoroso digiuno e agguantato…Mbangula! Cosa è accaduto

Leggi anche questi approfondimenti

#Spalletti che spiega a #Openda di non fare la sagoma e di tirare in porta! #Juventus - facebook.com Vai su Facebook

Openda al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo attaccante della Juventus - che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni - Da gazzetta.it

Loïs Openda, chi è il nuovo attaccante della Juventus: cifre dell’affare, carriera e statistiche del calciatore belga - Nella tarda serata di ieri è definitivamente saltato l’affare della Juventus con il Psg per il ritorno di Randal Kolo Muani in bianconero. Lo riporta blitzquotidiano.it

Openda: “Quando ho saputo della Juve non ho dormito” - Emozione e ambizione nelle prime parole di Luis Openda, il nuovo attaccante bianconero presentato oggi ai canali ufficiali della Juve. Scrive corrieredellosport.it