Openda a Sky | Felice per il primo gol Ho sempre avvertito la fiducia della società Per me non è stato facile arrivare in uno dei club più grandi al mondo

Lois Openda ha parlato a Sky Sport dopo la sfida di Champions League tra Bodo Glimt e Juventus. Le dichiarazioni. Teun Koopmeiners ha parlato a Sky Sport dopo Bodo Glimt Juve. SORRISO – « Finalmente? No. Sorrido perché sono felice per il primo gol. Ma la cosa più importante è la vittoria. Ci siamo riusciti insieme, siamo stati tutti coinvolti». PERIODO DIFFICILE – « Non è stato semplice perché non segnavo ma mi sono tenuto in forma e ho avuto la fiducia del club e della mia famiglia: non era facile cambiare squadra, so di essere arrivato in uno dei club più importanti al mondo. Oggi ho dimostrato quello che sono in grado di fare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

