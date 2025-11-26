Open arms le toghe gelano la procura anti-Salvini | La Diciotti non basta

La citazione della sentenza delle sezioni unite che ha condannato il Governo a risarcire un gruppo di migranti soccorsi in mare dalla nave della Guardia Costiera Diciotti, a cui fu vietato lo sbarco, non è sufficiente a motivare il ricorso della Procura di Palermo contro l'assoluzione del ministro Matteo Salvini al processo Open Arms. Un caso, a dire dei magistrati del capoluogo, sovrapponibile a quello imputato al leader della Lega. “Prendo atto con soddisfazione che la Procura Generale ha sostenuto che non sussistono i reati”, il commento a caldo del vicepremier. "Risultano insufficienti i richiami alla sentenza 'Diciotti' - scrive in una memoria la Procura Generale - pertinenti (oltre che, naturalmente, pienamente condivisibili) al solo scopo della corretta applicazione dei principi di diritto in essa sanciti, ma non bastevoli, evidentemente, a 'coprire', nell'ambito della giurisdizione penale, la diversa ed assai più articolata esigenza di verifica di tutti gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato contestata, in relazione alla quale si chiede l istanza di responsabilità dell'imputato ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Open arms, le toghe gelano la procura anti-Salvini: "La Diciotti non basta"

News recenti che potrebbero piacerti

L’Ong Open Arms lancia la campagna “Rotta comune”: l’obiettivo dell’appello è chiedere al Parlamento europeo di ripristinare una missione coordinata di ricerca di soccorso. Dai dati del Viminale, emerge che il 58% dei soccorsi in mare viene ancora classific - facebook.com Vai su Facebook

Più della metà dei soccorsi in mare classificata come operazione di polizia: i dati raccolti da Open Arms Vai su X

Open Arms, un favore a Salvini il ricorso della procura. Il leader leghista spegne le polemiche con le toghe e zittisce le opposizioni - “Su Open Arms non c’è alcuno scontro tra politica e magistratura, e infatti ringrazio il tribunale di Palermo e sottoscrivo tutte le 268 pagine che motivano la mia totale assoluzione, arrivata dopo ... affaritaliani.it scrive

Toghe e politica, alta tensione. Da Almasri a Open Arms e l’Albania. Tutti gli scontri tra governo e pm - Una notte d’estate di trent’anni fa, a Cortina, Piercamillo Davigo, il Dottor Sottile di Mani Pulite, mi raccontò l’apologo del topo con le corna. Come scrive quotidiano.net

Open Arms, ecco cosa c'è dietro il ricorso contro l'assoluzione di Salvini - Mancano tre giorni al voto in Senato che, quantomeno in prima lettura, potrebbe cambiare le regole di un settore essenziale per il corretto funzionamento dello Stato italiano. iltempo.it scrive