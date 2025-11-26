Open Arms il pg della Cassazione | Il ricorso dei pm non basta a dimostrare la colpevolezza di Salvini

"Si deve ritenere che il ricorso non dimostra, nella prospettiva di censura della sentenza impugnata, la sussistenza di tutti gli elementi dei reati contestati, al fine di poter dimostrarne la tenuta della posizione accusatoria". Questo sostiene - in estrema sintesi - la Procura generale della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Open Arms, il pg della Cassazione: "Il ricorso dei pm non basta a dimostrare la colpevolezza di Salvini"

