Open Arms i reati contro Salvini non sussistono | la Cassazione boccia il ricorso dei pm contro l’assoluzione del ministro

Sul caso Open Arms la Procira generale dellaCassazione boccia il ricorso dei pubblici ministeri. E’ contenuto in una memoria di 42 pagine il giudizio con cui la Procura generale esprime pesanti perplessità sulla mossa dei magistrati contro l’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Il quale subito esulta: “Prendo atto con soddisfazione che la Procura Generale ha sostenuto che non sussistono i reati”. Open Arms, rigetto del ricorso dei pm contro Salvini. La richiesta formale ancora non c’è, ma nella memoria di 46 pagine depositata mercoledì 26 novembre dalla Procura generale della Cassazione, ci sono tutte le premesse per una richiesta di rigetto del ricorso presentato dai Pm di Palermo contro l’assoluzione del ministro Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nella vicenda della nave della Ong spagnola Open Arms. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Open Arms, i reati contro Salvini non sussistono: la Cassazione boccia il ricorso dei pm contro l’assoluzione del ministro

