Onu | L’economia palestinese è collassata
Il disegno di legge approvato ieri dalla commissione esteri e difesa della Knesset è volta, nelle dichiarate intenzioni del Likud che l’ha scritta, a «rimuovere le discriminazioni e ripristinare il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
29 NOVEMBRE: Giornata Internazionale della Solidarietà con il Popolo Palestinese Forlì: CORTEO CONTRO IL GENOCIDIO E L’ECONOMIA DI GUERRA Dopo le grandi mobilitazioni di fine settembre e inizio ottobre, dobbiamo continuare a portare nelle - facebook.com Vai su Facebook
Onu, Meloni: "Riconosceremo la Palestina solo con ostaggi liberi e Hamas fuori da Gaza" - La premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea generale dell'Onu, ha annunciato che la maggioranza presenterà una mozione per il riconoscimento della Palestina ma ... Come scrive tg24.sky.it
Il riconoscimento dello Stato di Palestina all’Assemblea dell’Onu. Tajani: “Non serve, è Hamas a controllare Gaza”. A Londra nasce l’ambasciata palestinese - Roma, 22 settembre 2025 – Occhi puntati sul Palazzo di Vetro dell'Onu, dove oggi la questione palestinese sarà oggetto di discussione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Da quotidiano.net
Trump all’Assemblea Onu: “Riconoscere Palestina ricompensa ad Hamas”, Meloni favorevole, ma a due condizioni. Papa: “Può aiutare” - Il segretario generale Guterres apre l'80esima Assemblea generale Onu, a New York. Scrive fanpage.it