Onlayer, azienda specializzata in soluzioni tecnologiche per il settore finanziario, ha raccolto 8,2 milioni di dollari. Grazie al nuovo finanziamento di Serie A, accelera la propria espansione nei mercati di Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico, rafforzando al tempo stesso lo sviluppo della sua piattaforma basata sull’intelligenza artificiale. Ankara, Turchia – Onlayer, piattaforma regtech e di gestione end-to-end dei merchant con sede in Turchia, che supporta banche, provider di servizi di pagamento (PSP) e imprese, ha annunciato la raccolta di 8,2 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie A. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Onlayer ottiene 8,2 milioni di dollari per espandere la piattaforma di gestione del rischio dei merchant a livello internazionale