OnePlus porta OxygenOS 16 su tre modelli recenti della gamma Nord

Tuttoandroid.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OnePlus ha iniziato a distribuire l'aggiornamento a OxygenOS 16 (su base Android 16) per tre smartphone di fascia media della gamma Nord. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

oneplus porta oxygenos 16 su tre modelli recenti della gamma nord

© Tuttoandroid.net - OnePlus porta OxygenOS 16 su tre modelli recenti della gamma Nord

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

OnePlus Nord 5 riceve la OxygenOS 16 stabile basata su Android 16 - OxygenOS 16 sta finalmente arrivando su OnePlus Nord 5, portando il telefono di fascia media al passo con l'ultimo software di OnePlus. Scrive notebookcheck.it

OnePlus 13 e 13s si aggiornano a OxygenOS 16.0.1: più fluidità, grafica rinnovata e rete potenziata - Dopo il completamento del rollout di OxygenOS 16, OnePlus non si ferma e introduce una nuova serie di ottimizzazioni dedicate ai suoi flagship più recenti. Segnala tecnoandroid.it

oneplus porta oxygenos 16OnePlus completa il rollout di Android 16: OxygenOS 16 arriva su Open, Pad 2 e Pad 3 - Dopo aver rilasciato OxygenOS 16 su OnePlus 12, il marchio cinese completa il rollout della nuova versione del sistema operativo basata su Android 16 anche per ... Lo riporta tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Oneplus Porta Oxygenos 16