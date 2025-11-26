One Piece | Nuovi attori per il cast della terza stagione
Con le riprese partite ieri, la terza stagione della serie live-action One Piece ha iniziato anche la sua prima fase di casting. Deadline questa mattina ha riferito che Awdo Awdo e Daisy Head (Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri) si sono aggiunti al cast della terza stagione di One Piece, da ieri in produzione. I due attori interpreteranno rispettivamente Mr. 1 e Miss Doublefinger. Come già rivelato nei nostri precedenti articoli, il cast della terza stagione include anche Cole Escola nel ruolo di Bon Clay e Xolo Maridueña in quello di Portgas D. Ace. Ricordiamo che la seconda stagione di One Piece approderà su Netflix dal 10 marzo 2025. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
One Piece torna sul set in Sudafrica per la terza stagione: cast confermato e nuovi volti, mentre cresce l’attesa per il 2026. - facebook.com Vai su Facebook
One Piece – Stagione 3: due grandi cattivi nel cast mentre iniziano le riprese - La stagione 3 di One Piece inizia le riprese e aggiunge due grandi cattivi al cast: ecco chi sono e cosa aspettarsi dai nuovi episodi. Segnala cinefilos.it
One Piece, è iniziata la produzione della terza stagione con attori confermati - Nel cast promossi a personaggi fissi gli attori Mikaela Hoover nel ruolo di Chopper, Joe ... Si legge su tg24.sky.it
One Piece: Iniziate le riprese della terza stagione, ecco chi tornerà - In Sud Africa è ripartita la produzione di One Piece, mentre la seconda stagione è attesa su Netflix per il 10 marzo. comingsoon.it scrive