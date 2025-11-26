One Piece | Nuovi attori per il cast della terza stagione

Con le riprese partite ieri, la terza stagione della serie live-action One Piece ha iniziato anche la sua prima fase di casting. Deadline questa mattina ha riferito che Awdo Awdo e Daisy Head (Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri) si sono aggiunti al cast della terza stagione di One Piece, da ieri in produzione. I due attori interpreteranno rispettivamente Mr. 1 e Miss Doublefinger. Come già rivelato nei nostri precedenti articoli, il cast della terza stagione include anche Cole Escola nel ruolo di Bon Clay e Xolo Maridueña in quello di Portgas D. Ace. Ricordiamo che la seconda stagione di One Piece approderà su Netflix dal 10 marzo 2025. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

