One Piece live-action | è già iniziata la produzione della terza stagione!
Mentre i fan attendono l’arrivo della stagione 2 della serie live-action di One Piece, prevista per l’inizio del prossimo anno, Netflix ha già avviato i lavori sulla stagione 3, che porterà sullo schermo la celebre Saga di Alabasta. Il successo ottenuto dall’adattamento live-action ha convinto la piattaforma a rinnovarlo rapidamente per altre due stagioni – ma ciò che sorprende davvero è la velocità con cui sono partite le riprese dei nuovi episodi. Le prime immagini di Alabasta. Netflix ha confermato ufficialmente che la produzione della stagione 3 è attualmente in corso, celebrando l’annuncio con un primo sguardo al misterioso deserto di Alabasta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
