One Piece inizia ufficialmente la produzione della terza stagione della serie Netflix
One Piece si sta preparando per il ritorno su Netflix con la seconda stagione della serie live-action all’inizio del prossimo anno, e la produzione sta già procedendo con la terza stagione, in preparazione della saga di Alabasta. One Piece è stato un tale successo su Netflix al suo debutto live-action che non sorprende che il servizio di streaming lo abbia rapidamente rinnovato per altre due stagioni. Ma ciò che alla fine è stata una sorpresa è stata la rapidità con cui Netflix ha iniziato a lavorare a queste nuove stagioni, dato che la seconda stagione è già prevista per il debutto l’anno prossimo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
