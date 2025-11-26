One night for fashion moda e arte contro la violenza di genere a Viterbo

Con la terza edizione di “One night for fashion – Save woman edition” la moda si trasforma in un potente grido di libertà e consapevolezza. Sabato 29 novembre, dalle 18,30 nella sala regia del comune di Viterbo, su invito, l'evento che unisce il fashion, l'arte e l'impegno sociale in una serata. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

