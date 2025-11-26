One night for fashion moda e arte contro la violenza di genere a Viterbo
Con la terza edizione di “One night for fashion – Save woman edition” la moda si trasforma in un potente grido di libertà e consapevolezza. Sabato 29 novembre, dalle 18,30 nella sala regia del comune di Viterbo, su invito, l'evento che unisce il fashion, l'arte e l'impegno sociale in una serata. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
DOMANI SI ACCENDE IL FASHION NIGHT SHOW.Io sarò sul palco a condurre uno spettacolo che unisce stile, musica ed energia… e credimi, perderlo sarebbe un errore. Domenica 23 Novembre – R. ClubDress code: ElegantStart: 21.00Una notte fatta di l - facebook.com Vai su Facebook
“One night for fashion”, torna la bellezza a Palazzo dei Priori - 30 – Sala Regia Palazzo dei Priori (Viterbo) NewTuscia – VITERBO – La moda si trasforma in un potente grido di libertà e consapevolezza con “One Night for Fashion II ... newtuscia.it scrive