' Omnia Nostra' | ricorsi inammissibili la sentenza diventa definitiva per 7 coinvolti nel blitz antimafia
Questa mattina, 26 novembre, i carabinieri del Ros, col supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, hanno dato attuazione a dei provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione emessi dalla Procura Generale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Mafia garganica, sentenza definitiva processo «Omnia Nostra»: 7 ordini di carcerazione TUTTI I NOMI - Tra le accuse droga, estorsione, favoreggiamento della latitanza, ricettazione, reati in materia di armi e danneggiamento ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it