' Omnia Nostra' | ricorsi inammissibili la sentenza diventa definitiva per 7 coinvolti nel blitz antimafia

Foggiatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, 26 novembre, i carabinieri del Ros, col supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, hanno dato attuazione a dei provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione emessi dalla Procura Generale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

