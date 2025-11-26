Omicidio Willy Monteiro | definitivo l' ergastolo per Marco Bianchi

Romatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ergastolo definitivo per Marco Bianchi mentre ci sarà un nuovo processo di Appello, il terzo, per il fratello Gabriele. Lo ha deciso la Cassazione dopo la camera di consiglio al termine dell'udienza del processo sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

