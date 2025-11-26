Omicidio Willy Monteiro | definitivo l' ergastolo per Marco Bianchi
Ergastolo definitivo per Marco Bianchi mentre ci sarà un nuovo processo di Appello, il terzo, per il fratello Gabriele. Lo ha deciso la Cassazione dopo la camera di consiglio al termine dell'udienza del processo sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio a. 🔗 Leggi su Romatoday.it
La Cassazione, nell'ambito dell'omicidio di Willy Monteiro, ha reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi e ha disposto la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui
Oggi arriva nelle sale italiane #40Secondi, il nuovo film di Vincenzo Alfieri che ricostruisce la vicenda del brutale omicidio di Willy Monteiro Duarte; presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025, dove il cast si è aggiudicato il Premio Menzione Speciale Prog
Omicidio Willy Monteiro: per Marco Bianchi ergastolo definitivo, nuovo appello per Gabriele - I Bianchi erano stati condannati all'ergastolo in primo grado, pena ridotta a 24 anni nel primo processo d'appello e di nuovo mutata nell'appello bis
Omicidio Willy, appello ter per Gabriele Bianchi. "Ridiscutere le attenuanti". Definitivo l'ergastolo al fratello Marco - Il terribile pestaggio avvenuto tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro nel quale perse la vita il 21enne di Paliano.
FLASH: Omicidio Willy, definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi. La sentenza della Cassazione - Definitive le condanne anche per gli altri due imputati, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli