Omicidio Willy Monteiro definitivo l’ergastolo per Marco Bianchi Appello per Gabriele

La vicenda giudiziaria legata al terribile omicidio di Willy Monteiro Duarte compie un passo decisivo: per Marco Bianchi l’ergastolo diventa definitivo, mentre per il fratello Gabriele sarà necessario un nuovo passaggio in Corte d’Appello. La sentenza, arrivata dalla Corte di Cassazione, chiude una parte importante del procedimento sul delitto avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma, e lascia aperta soltanto la posizione di uno dei due principali imputati. Secondo quanto stabilito, per Gabriele Bianchi dovrà celebrarsi un terzo processo d’appello, limitato alla questione delle attenuanti generiche che, nella precedente decisione, avevano portato a una condanna pari a 28 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

