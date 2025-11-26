Omicidio Willy Monteiro Cassazione conferma ergastolo per Marco Bianchi per Gabriele processo d' Appello ter | ora rischia carcere a vita
La Cassazione conferma l’ergastolo per Marco Bianchi e ordina un nuovo Appello per il fratello Gabriele, che rischia ora la stessa condanna per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte La Corte di Cassazione ha confermato oggi la pena dell'ergastolo per Marco Bianchi, mentre ha disposto un nuovo p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
