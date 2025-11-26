Omicidio Willy la Cassazione | Appello ter per Gabriele Bianchi

La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva l’ ergastolo per Marco Bianchi, imputato per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto il 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. Con questa decisione, i giudici della Suprema Corte hanno accolto integralmente la richiesta sollecitata in aula dal procuratore generale, chiudendo così l’ultimo grado di giudizio nei confronti del maggiore dei fratelli Bianchi, considerato il 'capo' della spedizione punitiva che si trasformò in un efferato omicidio, costato la vita allo studente ventenne di origini capoverdiane. Nella stessa udienza i giudici della quinta sezione penale della Cassazione hanno però disposto un nuovo processo d’appello, il terzo, per Gabriele Bianchi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Omicidio Willy, la Cassazione: "Appello ter per Gabriele Bianchi"

