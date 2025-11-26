Omicidio Willy ergastolo definitivo
20.20 La Corte di Cassazione ha confermato, rendendolo definitivo, l'ergastolo per Marco Bianchi, imputato per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso in un pestaggio a Colleferro, in provincia di Roma. I giudici hanno accolto la richiesta formulata dal procuratore generale. Disposto un nuovo processo di appello, il terzo, per il fratello Gabriele, condannato a 28 anni, che rischia di nuovo l'ergastolo comminato in primo grado. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
