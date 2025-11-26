Omicidio Willy ergastolo definitivo per Marco Bianchi Nuovo appello per il fratello Gabriele

Lapresse.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha disposto un processo d’Appello ter nuovo appello per Gabriele Bianchi, imputato insieme al fratello Marco, dell’omicidio di Willy Monteiro, avvenuto il 6 settembre del 2020 nel comune di Colleferro, in provincia di Roma. I giudici hanno accolto la richiesta formulata in aula dal procuratore generale della Corte di Cassazione. La Cassazione avevano già riconosciuto responsabilità per tutti gli imputati e le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli erano già divenute definitive. Cosa è successo a Colleferro il 6 settembre 2020. Willy Monteiro, giovane chef, fu ucciso a 21 anni, dopo essere intervenuto per difendere un amico durante un’aggressione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

omicidio willy ergastolo definitivo per marco bianchi nuovo appello per il fratello gabriele

© Lapresse.it - Omicidio Willy, ergastolo definitivo per Marco Bianchi. Nuovo appello per il fratello Gabriele

News recenti che potrebbero piacerti

omicidio willy ergastolo definitivoWilly Monteiro, nuovo appello per Gabriele Bianchi per escludere le attenuanti. Ergastolo confermato per Marco - Omicidio di Willy Monteiro, ergastolo definitivo per Marco Bianchi e nuovo processo in Appello (il terzo) per il fratello Gabriele. Come scrive ilmessaggero.it

Omicidio Willy Monteiro Duarte: ergastolo definitivo per Marco Bianchi, nuovo appello per Gabriele - Nuovo processo d'appello per il fratello Gabriele per rivedere le attenuanti. Riporta blogsicilia.it

omicidio willy ergastolo definitivoWilly Monteiro: in Cassazione ergastolo definitivo per Marco Bianchi, disposto l'appello ter per il fratello Gabriele - Il Pg ha chiesto la conferma dell'ergastolo per Marco Bianchi e un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per escludere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis che lo aveva condan ... Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Willy Ergastolo Definitivo