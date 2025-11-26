Omicidio Willy ergastolo definitivo per Marco Bianchi Nuovo appello per il fratello Gabriele
La Corte di Cassazione ha disposto un processo d’Appello ter nuovo appello per Gabriele Bianchi, imputato insieme al fratello Marco, dell’omicidio di Willy Monteiro, avvenuto il 6 settembre del 2020 nel comune di Colleferro, in provincia di Roma. I giudici hanno accolto la richiesta formulata in aula dal procuratore generale della Corte di Cassazione. La Cassazione avevano già riconosciuto responsabilità per tutti gli imputati e le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli erano già divenute definitive. Cosa è successo a Colleferro il 6 settembre 2020. Willy Monteiro, giovane chef, fu ucciso a 21 anni, dopo essere intervenuto per difendere un amico durante un’aggressione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
