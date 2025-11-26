Omicidio Willy ergastolo definitivo per Marco Bianchi Ma appello ter per il fratello Gabriele

Il percorso giudiziario per il brutale pestaggio di Willy Monteiro Duarte ancora non è finito. I giudici della Cassazione hanno reso definitivo l’ergastolo per Marco Bianchi ma disposto un nuovo processo di appello, il terzo, per il fratello Gabriele. Per il maggiore dei fratelli di Artena gli ermellini chiedono, così come sollecitato dalla Procura generale, di ridiscutere le attenuanti generiche che gli sono state riconosciute nell’appello bis che portò a una condanna a 28 anni di carcere. Bianchi rischia quindi di essere nuovamente condannato al carcere a vita come deciso in primo grado. I due fratelli massacrarono con calci e pugni il ragazzo nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro, centro in provincia della Capitale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Willy, ergastolo definitivo per Marco Bianchi. Ma appello ter per il fratello Gabriele

