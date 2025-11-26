Omicidio Willy Duarte chiesto in Cassazione nuovo processo per Gabriele Bianchi | No alle attenuanti

Il procuratore generale di Cassazione ha chiesto un nuovo processo per cancellare le attenuanti generiche a Gabriele Bianchi, condannato a 28 anni di carcere per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

