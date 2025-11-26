Omicidio Willy definitivo l' ergastolo per Marco Bianchi Nuovo appello per Gabriele per escludere le attenuanti

La Cassazione ha disposto la celebrazione di un nuovoappello, il terzo, per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

