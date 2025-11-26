Omicidio Willy Cassazione | definitivo l’ergastolo per Marco Bianchi appello ter per il fratello Gabriele

(Adnkronos) – Diventa definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi mentre ci sarà un nuovo processo di Appello, il terzo, per il fratello Gabriele. Lo ha deciso la Cassazione dopo la camera di consiglio al termine dell'udienza del processo sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

