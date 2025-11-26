Omicidio Willy appello ter per Gabriele Bianchi Ridiscutere le attenuanti Definitivo l’ergastolo al fratello Marco
Roma, 26 novembre 2025. - La Corte di Cassazione ha messo un punto fermo nel procedimento per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, confermando in via definitiva la condanna all'ergastolo per Marco Bianchi, ritenuto uno dei principali responsabili del pestaggio avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro (Roma), nel quale perse la vita il ventunenne di Paliano. La Suprema Corte ha invece disposto un nuovo processo d'appello (il terzo) per il fratello, Gabriele Bianchi. Bianchi rischia quindi di essere nuovamente condannato al carcere a vita come sancito in primo grado. I giudici della Quinta sezione penale hanno accolto il ricorso sulla parte relativa alle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute nel secondo grado di giudizio, che si era concluso con una condanna a 28 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
