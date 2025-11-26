Omicidio Voghera chiesti 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore leghista che uccise un senzatetto marocchino
La Procura di Pavia ha chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi per Massimo Adriatici, 50 anni, l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera accusato di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
