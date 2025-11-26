Omicidio Tirone vittoria della difesa | Passariello si salva dall’ergastolo e viene assolto

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta dinanzi alla Corte D' Assise del Tribunale di Avellino, presieduta dal Dott. Gian Piero Scarlato, l'ultima udienza di primo grado del processo a carico di Massimo Passariello, 40 anni di Cervinara, assisitito dall' Avvocato Vittorio Fucci e dall' Avvocato Domenico Cioffi, imputato dell' omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e dalla crudeltà di Giuseppe Tirone, 51 anni di Cervinara. La Corte D'Assise, accogliendo in gran parte le argomentazioni dell'Avvocato Vittorio Fucci e dell'Avvocato Domenico Cioffi, ha assolto il Passariello dall'aggravante dei futili motivi, gli ha concesso le attenuanti generiche (nonostante fosse pluripregiudicato) in maniera prevelente rispetto all'aggravante della crudeltà (non applicando quindi l'aumento di pena previsto per questa aggravante) e lo ha condannato alla lieve pena di 16 anni, mentre il Pm Dott.

