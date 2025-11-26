Omicidio Tirone colpo di scena in aula | Passariello si salva dall' ergastolo

Avellino, 26 novembre 2025 - Dinanzi alla Corte d’Assise del Tribunale di Avellino, presieduta dal Dottor Gian Piero Scarlato, si è celebrata l’ultima udienza di primo grado relativa al processo a carico di Massimo Passariello, quarantenne di Cervinara, assistito dagli avvocati Vittorio Fucci e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Omicidio Tirone, colpo di scena in aula: Passariello si salva dall'ergastolo

Argomenti simili trattati di recente

Omicidio Maltesi, colpo di scena nel processo - La vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Carol Maltesi torna nuovamente davanti alla Suprema Corte, riaprendo una storia che ... Riporta msn.com

Omicidio Mollicone, colpo di scena nell’Appello bis: in aula la testimonianza del carabiniere Tersigni - Nel processo d’appello bis per l’omicidio di Serena Mollicone, è stata ammessa la testimonianza di Gabriele Tersigni, il carabiniere al quale Santino ... Secondo affaritaliani.it

Garlasco, spunta la foto di una donna con la borsa sulla scena del delitto. De Rensis: «Chi è e dove sono le sue impronte?» - Una figura misteriosa, una donna che porta una borsetta, apparsa in un’immagine scattata alle 15:07 sulla scena del delitto di Chiara Poggi, porta una borsetta e sembra ... ilmattino.it scrive