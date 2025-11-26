Omicidio Pasolini l’Odg del Lazio chiede la riapertura delle indagini
Ostia, 26 novembre 2025 – Una nuova istanza per chiedere la riapertura dell’indagine sulla morte dello scrittore Pier Paolo Pasolini, ucciso ad Ostia il 2 novembre del 1975, è stata presentata in Procura a Roma. Il procedimento era stato archiviato nel 2015. La richiesta, depositata dall’avvocato Stefano Maccioni in nome e per conto dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, del regista David Grieco e dello scrittore ed editore Giovanni Giovannetti, verte su “nuovi elementi emersi anche dalla visione delle immagini fornite dalla Rai del telegiornale dell’epoca – si legge in una nota – ma soprattutto fondata sulla elaborazione dei dati finora raccolti che devono necessariamente essere letti unitariamente e che conducono ad un’unica conclusione: Pelosi non era con certezza da solo la sera dell’omicidio quindi è fondamentale accertare chi fosse con lui quella sera”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nel cinquantesimo anniversario dall’omicidio Pasolini, “Specchio d’argento”, il romanzo dell’inglese Olivia Laing, è un intelligente lavoro di fiction che si sviluppa direttamente nel dietro le quinte del cinema italiano, sul set del “Casanova” di Federico Fellini e d - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Pasolini, Dacia Maraini: "Non è stato Pelosi, non aveva una goccia di sangue". #latorredibabele Vai su X
Omicidio Pasolini, presentata in Procura a Roma istanza per riapertura indagini - Torna sotto i riflettori il caso di Pier Paolo Pasolini dopo che alla Procura di Roma è stata depositata una nuova istanza per riaprire l'indagine ... Si legge su lapresse.it
Omicidio Pasolini, l’Odg del Lazio chiede la riapertura delle indagini - Ostia, 26 novembre 2025 – Una nuova istanza per chiedere la riapertura dell’indagine sulla morte dello scrittore Pier Paolo Pasolini, ucciso ad Ostia il 2 novembre del 1975, è stata presentata in ... Lo riporta msn.com
Nuova richiesta di riaprire le indagini sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini - Una nuova istanza per la riapertura delle indagini sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini è stata presentata alla Procura di Roma. Come scrive rainews.it