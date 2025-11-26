Omicidio El Boussettaoui chiesti 11 anni e 4 mesi per l' ex assessore

La Procura di Pavia ha chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi per Massimo Adriatici, 50 anni, l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui, 39enne marocchino. Dalla pistola di Adriatici partì il colpo che, la sera del 20 luglio 2021, uccise l'uomo in piazza Meardi nella cittadina in provincia di Pavia. Il processo si svolge col rito abbreviato dopo che il giudice Luigi Riganti aveva accolto, nell'udienza preliminare, la richiesta presentata dai difensori dell'ex assessore. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Omicidio El Boussettaoui, chiesti 11 anni e 4 mesi per l'ex assessore

Altre letture consigliate

Omicidio El Boussettaoui, chiesti 11 anni e 4 mesi per l'ex assessore - Il procuratore di Pavia Fabio Napoleone ha chiesto una condanna di questa entità nei confronti di Massimo Adriatici. Come scrive tg24.sky.it

Chiesti 11 anni e 4 mesi per Massimo Adriatici, l’ex assessore di Voghera a processo per omicidio volontario - Il pm di Pavia ha chiesto 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore Adriatici, accusato dell’omicidio di Younes El Boussettaoui avvenuto a Voghera nel 2021 ... Si legge su fanpage.it

Omicidio Voghera, chiesti 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore leghista che uccise un senzatetto marocchino - La Procura di Pavia ha chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi per Massimo Adriatici, 50 anni, l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera accusato ... Come scrive affaritaliani.it