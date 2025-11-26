Omicidio di Willy l’ergastolo per Marco Bianchi diventa definitivo Nuovo processo per il fratello Gabriele | da rivedere la condanna a 28 anni

Ergastolo definitivo per Marco Bianchi e un nuovo processo di appello, il terzo, per il fratello Gabriele. È questa la decisione della Corte di Cassazione nell’ambito dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso in un feroce pestaggio tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. Per Marco Bianchi, il minore dei due fratelli, i supremi giudici hanno confermato e reso definitiva la condanna all’ergastolo. Per il fratello maggiore, Gabriele, hanno disposto invece le celebrazione di un nuovo processo per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell’appello bis in cui era stato condannato a 28 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Open.online