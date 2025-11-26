Omicidio di via Baracca non ci sono impronte sul cacciavite | diciassettenne scarcerato
Era finito in carcere nei mesi scorsi, dopo esser stato accusato di aver ucciso Vladimir Lleshi a Prato. Ad uccidere il trentacinquenne albanese, però, non è stato il giovane di 17 anni arrestato a pochi giorni di distanza dal “delitto di via Baracca”. Questo, se non altro, è quanto stabilito. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
