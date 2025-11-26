Omicidio di Sara Centelleghe la Corte d’Assise dispone la perizia medico-psichiatrica su Deep Badhan

Costa Volpino. La Corte d’Assise del tribunale di Bergamo ha disposto una perizia medico psichiatrica nei confronti di Jashandeep Badhan, l’elettricista 19enne che il 26 ottobre 2024 ha ucciso Sara Centelleghe, studentessa della sua stessa età, aggredendola nel suo appartamento a Costa Volpino. Nonostante la ferma opposizione del pubblico ministero Gianpiero Golluccio e degli avvocati di parte civile, la Corte ha scelto di indagare più in profondità, accogliendo la richiesta del difensore del giovane indiano, l’avvocato Roberto Grittini. Un’udienza emotivamente difficile, quella di mercoledì 26 novembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

