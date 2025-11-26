Omicidio di Denisa rinviato a giudizio Vasile Frumuzache
Prato, 26 novembre 2025 – È stato rinviato a giudizio Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena che ha confessato l'omicidio di Maria Denisa Paun, la 30enne connazionale uccisa il 15 maggio dentro il residence Ferrucci di Prato e ritrovata tre settimane dopo alle Panteraie di Montecatini (Pistoia). Il gup ha accolto la richiesta del pm Luca Tescaroli. Frumuzache, residente a Monsummano e difeso dall'avvocato Diego Capano, comparirà il 15 gennaio davanti alla Corte d'assise di Firenze, nella stessa udienza in cui sarà processato anche per l'omicidio di un'altra escort romena: Ana Maria Andrei, uccisa l'anno precedente a Montecatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
