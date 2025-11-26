Oltre la Cura una comunità unita contro la violenza sulle donne
Un’aula piena, un silenzio attento prima e un fiume di domande poi, con la volontà condivisa di fermarsi a riflettere tutti insieme. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il personale di Humanitas Istituto Clinico Catanese ha partecipato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
