Arrivano nuove opportunità di impiego nel settore pubblico per chi è in cerca di un lavoro stabile in Toscana. Le selezioni attualmente aperte coinvolgono enti nazionali come Inps, Inail, la società in house del ministero della Cultura, Ales e il ministero dell’Istruzione e del Merito. Il concorso più atteso è quello che mette a disposizione complessivamente 448 posti in Inail e Inps da funzionario ispettore di vigilanza. Si tratta di un concorso unico su base territoriale, per titoli ed esami, al quale si partecipa esclusivamente tramite il Portale del reclutamento www.inpa.gov.it, dove è possibile consultare il bando, con l’elenco dei requisiti e le modalità di partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre 400 posti per Inail e Inps