Oltre 400 posti per Inail e Inps
Arrivano nuove opportunità di impiego nel settore pubblico per chi è in cerca di un lavoro stabile in Toscana. Le selezioni attualmente aperte coinvolgono enti nazionali come Inps, Inail, la società in house del ministero della Cultura, Ales e il ministero dell’Istruzione e del Merito. Il concorso più atteso è quello che mette a disposizione complessivamente 448 posti in Inail e Inps da funzionario ispettore di vigilanza. Si tratta di un concorso unico su base territoriale, per titoli ed esami, al quale si partecipa esclusivamente tramite il Portale del reclutamento www.inpa.gov.it, dove è possibile consultare il bando, con l’elenco dei requisiti e le modalità di partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Picco drammatico dei licenziamenti nel retail. Nel 2025 Oltre 88.000 posti di lavoro sono tagliati negli Stati Uniti, con un aumento del 145 percento rispetto all’anno precedente. Numeri che raccontano una congiuntura negativa, ma che non spiegano il vero pr - facebook.com Vai su Facebook
Tagli SSR, in Ticino a rischio oltre 100 posti di lavoro Vai su X
Oltre 400 posti per Inail e Inps - Arrivano nuove opportunità di impiego nel settore pubblico per chi è in cerca di un lavoro stabile in Toscana. Secondo lanazione.it
Pubblicato il maxi bando dell’Inps per oltre 400 posti di lavoro: requisiti e come fare domanda - Su base territoriale riguarda 355 persone per l’istituto pensionistico e 93 per quello legato agli infortuni sul lavoro ... msn.com scrive
Concorso INPS-INAIL 2025: come candidarsi ai 448 posti da ispettore - Inail: 448 posti da ispettore di vigilanza, scadenza 10 dicembre 2025. Secondo blogsicilia.it