Due giorni intensi, scanditi da un flusso straordinario di presenze: quasi 3.000 visitatori tra pubblico, operatori del settore e stampa specializzata. Un’affluenza di molto superiore allo scorso anno con appassionati e specialisti provenienti da tutta Italia. A questo si è aggiunta una forte componente internazionale, grazie ai t anti turisti che hanno scelto di vivere l’esperienza di Vinacria. Le masterclass, tutte sold out, hanno confermato la crescente attenzione verso la cultura del vino. Un plauso speciale va ai ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Federico II di Svevia”, che hanno dimostrato professionalità, entusiasmo e un cuore oltre le aspettative. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Oltre 3000 presenze per il vino POP a Siracusa a Vinacria- Ortigia Wine Fest