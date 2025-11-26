Oltre 200 persone a tavola a Una mangiata per The Butcher
Pisa, 25 novembre 2025 - Un pranzo solidale ma anche molto di più. “Una mangiata per The Butcher” si è trasformata in un vero e proprio abbraccio collettivo che ha unito imprenditori, amici e cittadini in un clima di calore e vicinanza verso un collega in difficoltà, Lorenzo Cini, proprietario del locale-macelleria The Butcher di Asciano, recentemente colpito da un incendio. Presso il Country Club Boccadarno di Marina di Pisa, domenica 23 novembre, oltre 200 persone hanno preso parte all’iniziativa promossa da ConfCarni Confcommercio Provincia di Pisa, in collaborazione con FederCarni Confcommercio Toscana, in particolare le delegazioni di Arezzo, Pistoia-Prato, Siena e Viareggio-Lucca e con il contributo di Macelleria Ciampalini, Macelleria Cappagli, Macelleria Mancini, Macelleria Ciapino, Macelleria Poli, Glou Glou Toscana Srl, Panificio Pardi, L'Incanto di Boccadarno, Gianni Moscardini Winery, Banfi, Cantine Volpi, Toscaffè, Istituto Alberghiero Giacomo Matteotti di Pisa e il Country Club Boccadarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
