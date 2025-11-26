Oltre 2.300 screening gratuiti Bertolaso applaude l’Accademia dello Sport | Ha portato la sanità vicino alle persone

Bergamo. Avrebbero dovuto essere un migliaio e invece nel giro di cinque giorni oltre 2.300 persone si sono sottoposti alla campagna di screening gratuità messa in campo dall’ Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo durante il proprio tradizionale torneo di tennis. Un successo incredibile, fatto della caparbietà del fondatore Giovanni Licini e della grande disponibilità di una novantina di medici operanti normalmente nelle strutture sanitarie del territorio, che hanno messo a disposizione tempo e competenze per un’iniziativa che ha trovato subito il favore del territorio, in primis, e poi di tutto il mondo della sanità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it