Ollum rafforza la consulenza ESG con l’ingresso in TÜV AUSTRIA
Una nuova alleanza nel campo della sostenibilità aziendale ridisegna il modo in cui le imprese possono affrontare i temi ESG, integrando competenze di consulenza avanzata e certificazione indipendente. Un passaggio che parla di crescita condivisa, visione di lungo periodo e capacità di tradurre regole complesse in percorsi concreti di trasformazione responsabile. L’ingresso nel Gruppo TÜV . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
