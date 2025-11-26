Olimpiadi memoria e arte Tremila anni di storia svelati al museo Rovati
Curiosa, stimolante. Parte nell’atrio, con esposte due icone dello sport italiano, la tuta da sci autografata da Alberto Tomba per Nagano 1998 e il costume Scintille di Passione, indossato alla cerimonia inaugurale di Torino 2006. La mostra “I Giochi Olimpici. Una storia lunga Tremila anni“, (apre oggi i battenti, sino al 22 marzo) nel museo della Fondazione Rovati, accende la passione in attesa dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. E ci sono altre rarità esposte: dalla maglia di Usain Bolt alle scarpe da corsa di Michael Johnson, dai guantoni di Pierre de Coubertin alle scarpe di Mijaín López Núñez, fino al giavellotto autografato di Jan Železný. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
