olimpiadi della cucina 2025 ad arezzo valdarno protagonista grazie al pizzaiolo bob

Arezzo,26 novembre 2025 – Valdarno protagonista alle Olimpiadi della Cucina, Pasticceria e Pizzeria 2025, svoltesi alla Cittadella del Gusto di Arezzo dal 1° al 4 novembre scorsi. A rappresentare la vallata lo chef pizzaiolo Ezzat Ibrahim Rhalel Ehab, per tutti, semplicemente Bob. Per lui due importanti riconoscimenti. Bob ha gareggiato nella sezione Pizza Gourmet, conquistando il terzo posto assoluto e la medaglia di bronzo. Alla sua carriera è stato attribuito anche un riconoscimento speciale: la Medaglia d’Onore Gold conferita dall’Associazione Italiana Cuochi, premio riservato ai professionisti che si distinguono per qualità, percorso formativo e contributo alla gastronomia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

